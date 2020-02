De Peoene belandt bij seksuele chantage en moord Wannes Vansina

04 februari 2020

17u31 0 Mechelen In theater De Peoene in Mechelen gaat vrijdag ‘Hedda Gabler’ van Henrik Ibsen in première.

Acteurs Toon Pepermans, Channi Ceulemans, Véronique Versweyveld, Dirk Van Ranst en Maarten Vrenken kruipen in de huid van personages als Hedda Gabler, een knappe generaalsdochter, en haar brave man en historicus Jorgen Tesman. Zij belanden in een verstikkend samenspel dat uitmondt in seksuele chantage en moord. De voorstelling wordt gespeeld tot en met 7 maart. Tinne Pauwels regisseert. Meer info: peoene.be.