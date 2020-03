De natuur gaat wél zijn gewone gangetje: Slechtvalken nestelen op Sint-Romboutstoren Wannes Vansina

22 maart 2020

13u09 0 Mechelen We mogen dan met zijn allen in een lockdown light zitten, de natuur gaat wel zijn gewone gangetje. Een koppel slechtvalken broedt sinds kort op de Sint-Romboutstoren.

Sint-Rombouts is al sinds 2004 het uitverkoren broedplekje van slechtvalken. Aanvankelijk ging het telkens om hetzelfde koppeltje, maar nu moet er al eens gevochten worden voor een plekje tussen de ornamenten van Mechelens trots.

“Omdat je geen DDT en andere zever meer hebt en een betere bescherming, zijn er alsmaar meer valken. Voor een nestplaats durven ze vechten tot de dood. Een paar jaar terug vloog er nog een gewonde slechtvalk de Casa binnen”, vertelt Nils Iwens van Natuurpunt Mechels Rivierengebied.

De vogels maken overigens geen nest, maar leggen hun eieren in een kuiltje van braakballen en prooiresten. Dit keer kozen ze voor een plek aan de noordkant (de kant van het Sint-Romboutskerkhof).

“Het nest kan je van beneden niet zien want het zit achter de ronde ornamenten, maar het mannetje kan je daar wel vaak zien zitten, net als begin juni de jongen”, zegt Iwens. Of er opnieuw een webcam komt, is ten gevolge van corona onzeker.