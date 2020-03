De Maan zet geannuleerde voorstelling online Wannes Vansina

18 maart 2020

16u03 0

De Maan in Mechelen zou vandaag woensdag ‘De tuin van de walvis’ spelen. Omdat dit vandaag niet kan doorgaan ten gevolge van de coronacrisis, besliste het theater om de integrale voorstelling online beschikbaar te stellen en daar blijft het niet bij. “We laten de komende dagen heel wat ideetjes op jullie los om binnen en buiten creatief aan de slag te gaan in jullie eigen tuinatelier”, belooft De Maan op zijn Facebookpagina. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar en vertelt het verhaal van een walvis die een tuin op zijn rug wil. De voorstelling vind je hier.