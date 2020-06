DE MAAN trekt op pad door de Dijlestad: “We dromen van zo veel mogelijk MAANramen” Els Dalemans

14u10 0 Mechelen De Mechelse beeldsmederij DE MAAN trekt deze zomer op pad doorheen de Dijlestad. “We willen niet wachten tot september om weer in actie te komen, en stippelden daarom een MAANpad uit langsheen Mechelse ramen. Wie wil, kan ook thuis een raamtekening laten maken door onze figurenmaker”, zegt Gorges Ocloo van DE MAAN.

“We moesten de voorbije maanden bijna 100 voorstellingen annuleren, en we missen het gegiechel, de ontroering en de verwonderde gezichten zó hard. We staan dan ook te popelen om ons publiek in september terug te zien, maar in tussentijd trekken we op pad. Letterlijk, want we stippelden een ‘MAANpad’ uit langs 9 locaties in Mechelen.”

MAANdwalers

“Onze figurenmaker en poppenspeler Paul Contryn maakte op alle plekken speelse raamtekeningen, geïnspireerd op onze theatervoorstellingen. Wie het MAANpad volgt, maakt kennis met onze fascinerende personages en ontdekt meteen een verrassend stukje Mechelen. Wie gaat ronddwalen in de stad, kan meteen één van onze vijf kartonnen MAANdwalers meenemen, figuurtjes die je zelf kan knutselen.”

MAANraam

“Wie zelf ook voor een beetje kleur en fantasie in het straatbeeld wil zorgen, kan een MAANraam bestellen. Paul Contryn komt het eigenhandig omtoveren, je kan zo’n raam ook cadeau doen aan je buurvrouw, je nonkel of je nichtje… Wie zelf aan de slag wil gaan, kan dit met onze speelstiftenset voor kinderen.”

Het MAANpad ontdekken kan van 25/06 tot en met 29/08. De wandeling is 4,5 kilometer lang starten doe je best aan het Schepenhuis. Daar vind je gratis routekaarten en MAANdwalers en kan je ook de speelstiftenset kopen. Een MAANraam bestellen kan tot en met 10 juli. Alle info: www.demaan.be.