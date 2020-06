De Lus brengt met Gusta Tyspad en Nora Tilleylaan hulde aan straffe dames Wannes Vansina

17 juni 2020

15u22 2 Mechelen De stad Mechelen brengt hulde aan twee straffe Mechelse dames door een weg in ‘De Lus’ voor het toekomstige winkelpark naar hen te noemen. Nora Tilley ‘krijgt’ een laan, Gysta Tys een pad.

Het college besliste om de nieuw aan te leggen wegenis, parallel aan de R6, te vernoemen naar Nora Tilley en de nieuw aan te leggen fiets- en voetgangersinfrastructuur naar Gusta Tys. Op die manier komen er opnieuw twee vrouwelijke straatnamen bij.

“Voor deze locatie werden er geen relevante historische aanknooppunten teruggevonden waarop we de naam konden baseren. Daarom hebben we ook in dit geval met veel genoegen gebruik gemaakt van de lijst met voorgestelde vrouwennamen als inspiratiebron”, zegt Koen Anciaux, schepen van Eigendommen.

Gusta Tys (1932-2016) was gemeenteraadslid voor CD&V en fervent voorvechter van meer straten met een vrouwennaam, Nora Tilley (1952 -2019) was lang actief in het Mechels Miniatuur Theater.