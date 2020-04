Exclusief voor abonnees De lockdown van ‘Lily’ en ‘Edie’: “Familie op non-actief moeten zetten” Wannes Vansina

03 april 2020

20u00 0 Mechelen Kelli Van Hees (38) en Johan Hollants (37) hadden een andere tiende verjaardag in gedachten voor hun boetiek Lily. Corona vergalt het feestje danig en zorgt voor grote onzekerheid voor het Mechelse ondernemerskoppel. Ze zijn blij met de steunmaatregelen van de overheid tijdens de lockdown, maar houden ook hun hart vast. “Wat daarna?” Als het van hen afhangt: met minder fast fashion en meer lokaal shoppen.

Lily verkoopt al een decennium ‘little luxuries’ in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Vorig jaar kwam daar ook zus Edie bij, in de Bruul. Beide winkels zijn nu gesloten, net als de vestiging in Oostende. “De eerste reactie was: paniek. Intussen zijn we twee weken verder en probeer je je aan te passen aan de situatie. Als ondernemer ben je altijd bezig met het vinden van oplossingen, maar dat kan nu even niet”, beseft Johan.

De winkels zijn dicht. Ligt alles stil?

Johan: “Het grote voordeel is dat wij een webshop hebben. Dat is aangenamer dan gewoon te wachten tot je weer groen licht krijgt om open te gaan. In onze stad loopt ook de actie Hamsteren in Mechelen. Je merkt dat de mensen dat lokale verhaal ter harte nemen. Er komen veel bestellingen binnen, vaak met een boodschap van steun.”

Kelli: “De webshop zorgt voor een routine en we blijven bezig. Hij is mentaal een opsteker. Dan is dat nulcijfer weg. Maar de webshop vervangt onze winkels totaal niet.”

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen