De Kraanvogel schenkt koffie aan voedseldistributieplatform Foodsavers Wannes Vansina

27 maart 2020

16u24 0 Mechelen De Mechelse koffiebranderij De Kraanvogel heeft vrijdag kort voor de middag 110 kg koffie geschonken aan voedseldistributieplatform Foodsavers. Het is bestemd voor voedselpakketten.

De Kraanvogel wordt zelf getroffen door de crisis nu de horeca gesloten is en de meeste markten zijn afgeschaft, maar dat weerhoudt zaakvoerder Stan Van Craen niet om zich in te zetten voor stadsgenoten die het moeilijker hebben.

“Er zijn helaas ook mensen die het vandaag zeer moeilijk hebben. Net daarom zijn ook wij overtuigd, dat we deze mensen een extra hart onder de riem kunnen steken. Deze mensen, die vaak afhankelijk zijn van voedselbanken of andere organisaties, willen we ondersteunen.”