De kogel is door de kerk: dienstencentrum Smis sluit, wijk- en dorpsantennes komen in de plaats Wannes Vansina

03 december 2019

10u33 6 Mechelen De kogel is door de kerk: Zorgbedrijf Rivierenland sluit lokaal dienstencentrum De Smis op de Leuvensesteenweg, ondanks het protest van de gebruikers. In de plaats komen zes dorpsantennes in wijkhuis Arsenaal en de vijf Mechelse dorpen. Daar zullen in samenwerking met vrijwilligers vaker maaltijden en bijkomende activiteiten aangeboden worden.

Gebruikers voeren al twee maanden actie tegen de sluiting van De Smis, met affiches en een groot spandoek. “Als De Smis dichtgaat dan is hier niks meer voor senioren!”, luidde de kritiek eerder.

Schepen Gabriella De Francesco probeert gerust te stellen: “Met de inrichting van een wijkantenne in wijkhuis Arsenaal, op 200 meter van De Smis, zetten we net meer dan ooit in op ontmoeting in de buurt. Op de nieuwe locatie zullen we meer mensen bereiken en een betere dienstverlening aanbieden. De transitie wordt momenteel al samen met de gebruikers van De Smis voorbereid.”

Verouderd

Volgens de schepen ging de aantrekkingskracht van De Smis er de laatste jaren sterk op achteruit. Dat zou te wijten zijn aan de demografische evolutie: slechts 9% van de wijkpopulatie bestaat uit 65-plussers tegenover een gemiddelde van 17% over heel Mechelen. “Er komen gemiddeld slechts een tiental mensen eten”, klinkt het.

Ook de infrastructuur is sterk verouderd. “Een renovatie zou grote investeringen vragen. Om de interactie tussen de gebruikers en de wijk te vergroten en om beschikbare infrastructuur optimaler in te zetten, wenden we de publieke middelen voor De Smis dus anders aan. We laten de bewoners niet in de kou staan, maar verbeteren de werking op een andere locatie in de buurt”, zegt De Francesco. Ook de biljartclub zou mee naar het wijkhuis verhuizen.

Vrijwilligers

José Van der Wildt, zowat de woordvoerder van de gebruikers, zegt paf te staan. “Een betere dienstverlening? Alles zou op de schouders terechtkomen van vrijwilligers en die heb je hier weinig. Je hebt hier geen verenigingen als Femma of Okra die dat zouden kunnen ondersteunen. Ik zie dit dus niet gebeuren. Wat die voorbereiding met de gebruikers trouwens betreft: er is één vergadering geweest. Voor ons kan dit niet. Wij blijven actie voeren.”

De Francesco zegt te zullen luisteren naar wat echt nodig is. “We gaan niet zeggen: ‘Trek uw plan’. In de wijkzaal kunnen we veel meer ontmoeting met de buurt organiseren dan in de huidige kelder en zullen we mensen motiveren om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast bekijken we of de huidige gebruikers voor hun maaltijden ook terecht kunnen in woonzorgcentrum De Lisdodde.”

De sluiting zou gepland zijn in maart. De Smis zal op termijn worden verkocht, al is daar volgens de schepen nog geen beslissing over.

Dorpsrestaurants

In de Mechelse deelgemeenten is er volgens Zorgbedrijf Rivierenland net meer nood een aanbod voor senioren. Het percentage 65-plussers ligt er gemiddeld hoger dan elders in de stad, maar nergens kon men tot nu toe genieten van de dienstverlening van een dienstencentrum. Het startte daarom vanaf mei met maandelijkse dorpsrestaurants in Walem, Heffen, Leest en Muizen, een project dat positief werd geëvalueerd.

“Het succes van de dorpsrestaurants toont aan dat er een grote behoefte is aan sociale activiteiten in de dorpen. Vaak brengen ouderen er na de maaltijd nog een hele namiddag door. Daarom breiden we de werking van Zorgbedrijf Rivierenland uit en richten we dorpsantennes op. Zo brengen we de dienstverlening van een dienstencentrum tot bij de inwoners van onze deelgemeenten en wijken”, vertelt De Francesco.

Verenigingen

De dorpsantennes komen in wijkhuis Arsenaal, Ter Coose (Leest), De Kettinghe (Heffen), de dorpshuizen van Hombeek en Walem, de kantine van FC Muizen. Jeroen Baeten, voorzitter Zorgbedrijf Rivierenland, spreekt van een positieve vooruitgang: “Het aanbod op deze locaties zal op maat zijn van de gebruikers. De frequentie en precieze invulling van activiteiten worden samen met de buurt bepaald.”

De vernieuwing gebeurt in samenwerking met vrijwilligers en verenigingen, zoals Okra, SARS, S-Plus, Samana, Femma, Rode Kruis, dorpsraden, die het ook mee zullen moeten organiseren. Er komt vanuit het zorgbedrijf een aanbod aan vormingsactiviteiten rond zorg, denk maar aan voorlichtingen rond diabetes of tips rond gezond ouder worden. Of er komt een pedicure of kapper die aan democratische tarieven werkt.