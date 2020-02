De Grond der Dingen wint Ultima voor Lokaal Cultuurbeleid Wannes Vansina

18 februari 2020

21u30 0 Mechelen Het Mechelse participatieproject De Grond der Dingen viel dinsdagavond in de prijzen tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Ultima’s, de Vlaamse Cultuurprijzen.

Het concept van de Grond der Dingen werd in 2015 bedacht door Willy Thomas, artistiek leider van ARSENAAL/LAZARUS. Vanaf midden 2017 tot eind februari 2019 konden mensen ideeën indienen voor één of meer vierkante meter die de stad beter zouden maken.

80 van de 206 ideeën kregen intussen een plek in The Neverending Park, een participatieve expo in museum Hof van Busleyden waar tot 15 maart plaats is voor ontmoeting en debat. Daar wordt opnieuw een selectie gemaakt van initiatieven die in 2021 daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. De stad stelt daarvoor 20.000m² ter beschikking.

“Te midden van en samen met andere Mechelse culturele en sociale organisaties en in partnerschap met de stad zelf proberen we een dynamiek op gang te brengen die als doel heeft te verbinden en te activeren”, aldus Willy Thomas en artistiek directeur van Museum Hof van Busleyden Sigrid Bosmans.

De geldprijs van 10.000 euro die bij deze Ultima hoort, willen Museum Hof van Busleyden en ARSENAAL/LAZARUS samen opnieuw investeren in het project en hiermee vooral betrokkenheid van jonge kunstenaars stimuleren bij de ontwikkeling van de voorstellen.

De Grond der Dingen is het eerste project dat een Ultima wint, voorheen waren het individuele artiesten of verenigingen die genomineerd werden. “Met deze prijs wordt het werk van de Mechelaars beloond die hebben meegewerkt aan De Grond der Dingen”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen.