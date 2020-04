De Gouden Kooi maakt het reserveren van escape rooms makkelijker: “Planningstool berekent voor klant het ideale moment om te komen escapen” Antoon Verbeeck

29 april 2020

15u08 3 Mechelen Escape Rooms De Gouden Kooi uit Mechelen komt met een onlineplanningstool op de proppen die het reserveren van de kamers makkelijker moet maken. De tool berekent zelf voor jou en jouw teamgenoten de ideale dag en kamer uit. De Gouden Kooi hoopt zo na de coronacrisis de mensen opnieuw warm te krijgen voor hun vijf kamers.

“De voorbije weken moesten we honderden boekingen annuleren. Wij zijn ons ervan bewust dat het voor deze klanten niet altijd evident is om een nieuwe datum te zoeken: agenda’s weer samen leggen, de boekingskalender van De Gouden Kooi ernaast leggen en dan hopen dat je snel een geschikt moment vindt. Daarom komen we met een onlineplanningstool die de klanten op weg zet naar een nieuwe reservatie. Een idee dat al een tijdje in ons hoofd zat, maar dat is nu door de uitbraak van het coronavirus in een stroomversnelling terechtgekomen”, vertelt Jan Gheyle van De Gouden Kooi.

Geen uitzoekwerk

Klanten geven in de tool aan met hoeveel ze komen escapen, in welke kamers ze geïnteresseerd zijn en welke datums en uren kunnen. “Zie het als een datumprikker, waarin onze boekingsagenda geïntegreerd is. Eens de aanvrager zijn info heeft ingevuld, kan die alles doorsturen naar zijn teamgenoten, die op hun beurt hun beschikbaarheid invullen. Daarna zoekt de planningstool de perfecte match voor de klant en stelt hij een dag, kamer en uur voor dat meteen voor alle teamgenoten past. Uitzoekwerk en talloze berichtjes sturen naar teamgenoten om toch maar een juiste dag te vinden, wordt zo overbodig.”

18 mei open

“Het is iets nieuw en innovatief. Ik heb het nog nergens gezien. Vandaag wordt dit alleen door De Gouden Kooi gebruikt, maar er zijn plannen om dit in de toekomst open te stellen naar andere geïnteresseerde partijen. Deze handige tool blijft ook beschikbaar voor al onze klanten na de coronacrisis”, zegt Jan. “Ondertussen zijn er al zo’n 140 klanten die op de tool rekenen om een datum vast te pinnen. Wij hopen zelf op 18 mei de deuren opnieuw te openen, maar veel zal afhangen van wat de overheid tegen die datum allemaal nog beslist. Het is moeilijk te voorspellen of we na dit alles opnieuw snel in gang zullen schieten. Een escape room is verre van een massa-evenement en je speelt in een beperkte kring. Ik denk dat er heel wat mensen zin hebben om samen met hun vrienden, collega’s of familie iets leuks te doen.”

De planner van De Gouden Kooi vind je via deze link.