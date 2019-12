De Gouden Kooi bij 50 beste escape rooms ter wereld Wannes Vansina

23 december 2019

Een van de 50 beste escape rooms ter wereld kan je in Mechelen vinden. Afgelopen weekend kreeg ‘Het Geheim van Sint-Rumoldus’ van De Gouden Kooi op de Haverwerf de 27ste plaats op de Escape Rooms Project Enthusiasts’ Choice Award. “We zijn de enige Belgische escape room in die lijst”, juichten de bouwers van De Gouden Kooi. “Het is gewoonweg fantastisch nieuws waar wij helemaal blij van worden. 15 maanden werkten wij aan deze room. Dat het resultaat gesmaakt wordt, geeft ons extra energie bij het bouwen van de tweede escape experience”, laten ze via sociale media weten.