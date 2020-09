De Garage en Hof van Busleyden openen drieluik: “Oude en nieuwe kunsten in dialoog” Wannes Vansina

17 september 2020

11u40 1 Mechelen De Mechelse musea De Garage en Hof van Busleyden openen zaterdag de eerste gezamenlijke tentoonstelling sinds het samengaan. Ze brengen werk van hedendaagse kunstenaars Maen Florin, Stefan Serneels en Xavier Noiret-Thomé op de eigen sites én in de Sint-Janskerk.

“Door de integratie van De Garage en Museum Hof van Busleyden heeft onze stad een nog straffer en dynamischer tentoonstellingsaanbod in petto. Met één ticket kan je genieten van verschillende tentoonstellingen op verschillende locaties. Zo spreken we een ruimer publiek aan”, licht schepen van Cultuur Björn Siffer toe.

Johannes de Doper

De werken van Maen Florin verbinden de drie locaties. Ze ging in dialoog met de Mechelse collecties en historische locaties. Voor de Sint-Janskerk creëerde ze nieuwe beelden, geïnspireerd door Johannes de Doper, haar patroonheilige.

In het Hof van Busleyden voegde ze dan weer sculpturen toe die de toeschouwer uitnodigen om op een andere manier te kijken naar de meesterstukken uit het museum. “In Mechelen gaan oude en nieuwe kunsten in dialoog, zoeken ze een verfrissende spanning op”, aldus Siffer.

Nieuw werk

In de Garage is uitsluitend nieuw werk te zien. Daar is ook het werk te zien van Xavier Noiret-Thomé en Stefan Serneels.

De kerk is gratis te bezoeken. Een ticket voor het Hof van Busleyden en De Garage kost aan volle prijs 12 euro, een voor enkel de Garage 5.

Info, openingsuren en tickets: hofvanbusleyden.be.