De Garage breekt uit zijn muren: Ook hedendaagse expo’s in Hof van Busleyden Wannes Vansina

27 augustus 2020

11u42 0 Mechelen De werking van De Garage wordt geïntegreerd in deze van het Hof van Busleyden. De naam én locatie van de ruimte voor actuele kunst blijven, maar hedendaagse beeldende kunst zal vaker te zien zijn in het voormalige stadspaleis. De nieuwe samenwerking zal vanaf 19 september voor het eerst te zien zijn.

De stad Mechelen zegt met de integratie van De Garage in het Museum Hof van Busleyden de aanwezige expertise en sterktes verder te willen ontwikkelen en professionaliseren en meer slagkracht te geven. Koen Leemans, de voormalige directeur van het Cultuurcentrum, zal als curator de hedendaagse lijnen uitzetten.

“Met deze integratie wil de stad een straffer en dynamischer tentoonstellingsaanbod genereren om het publiek van beide werkingen te verbreden. Voor onze stad biedt dit samengaan nieuwe nationale en internationale perspectieven. In Mechelen staan oude en nieuwe kunst in dialoog”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer.

Kerk

De tentoonstelling Florin - Serneels - Noiret-Thomé in september toont een eerste inhoudelijke lijn binnen de nieuwe werking. De drie kunstenaars worden naast elkaar en in hun eigenheid getoond in De Garage. Maen Florin exposeert daarnaast ook in de historische Sint-Janskerk en in Museum Hof van Busleyden, waar zij de dialoog opzoekt met oude kunst.

In het najaar staat de Antwerpse Cindy Wright op de tentoonstellingskalender. Haar monumentale schedeltaferelen zullen te zien zijn in de ondergrondse tentoonstellingszaal en ook zij gaat in dialoog met de vaste opstelling van het museum.

Cultuurcentrum

“De ondergrondse expozaal van Museum Hof van Busleyden zal tentoonstellingen van internationale allure brengen, zowel op het vlak van hedendaagse, historische kunst of de combinatie ervan. It Almost Seemed a Lily, de expo vorig jaar waarin de dialoog tussen de Besloten Hofjes en het werk van Berlinde De Bruyckere centraal stond, was daar al de voorbode van”, zegt Siffer.

De Garage maakt bij de integratie dus gebruik van twee hoofdlocaties: De Garage tegenover de Sint-Romboutskathedraal en de ondergrondse tentoonstellingszaal van Museum Hof van Busleyden. Afhankelijk van de expo kan er ook uitgeweken worden naar andere geschikte locaties zoals de historische kerken of de tentoonstellingszalen van Cultuurcentrum Mechelen.