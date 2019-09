De Esdoor neemt afscheid van directeur Guido met voetbaltornooi: “Een halve eeuw op deze school doorgebracht” Voetbalveldje aan school draagt voortaan de naam Guido Slachmuyldersstadion Antoon Verbeeck

30 september 2019

17u29 0 Mechelen GO! basisschool De Esdoorn in Hombeek organiseerde vandaag een feestdag voor directeur Guido Slachmuylders (61 jaar). Dertig jaar lang stond Guido aan het roer van de school, maar na de herfstvakantie mag hij op pensioen. De directeur werd verrast met een voetbaltornooi en een onthulling van het “voetbalstadion” het Guido Slachmuyldersstadion.

“Dit is ongelooflijk. Vandaag was een echte rollercoaster van verrassingen”, vertelt Guido, die werd getrakteerd op sketches, tekeningen, gezangen, een kinderdisco en een receptie met onder meer leerlingen uit het eerste klasje van Guido. Voor de opening van het Guido Slachmuyldersstadion ging hij zelf in doel staan. Leerkrachten én gewezen leerling van Guido Steven Defour, middenvelder van Antwerp, namen penalty’s. “Ik heb er van de twintig maar één binnengelaten. Het was dan ook maar een klein doel. Twee jaar geleden heb ik een kunstgrasveldje laten aanleggen. Op één van de borden rond het veldje staat nu mijn naam. Ik vind het een beetje gênant”, lacht Guido.

50 jaar

“Ik ga vaak naar de voetbal kijken, de lokale ploeg hier in Hombeek of KV, heb groene vingers en ben graag bezig met wijn. Ik ga me nu zeker niet vervelen, maar dat neemt niet weg dat ik de kinderen en collega’s ga missen. Voor ik als directeur aan de slag ging, was ik hier eerst nog tien jaar leerkracht. Ik zat hier als kind ook zelf op school. In totaal heb ik een halve eeuw hier doorgebracht. Het zal toch wel even slikken worden wanneer de eerste dag van mijn pensioen daar is.”