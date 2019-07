De eerste zomer van Bistro Fien: “De mensen durven niet meer drinken” Wannes Vansina

31 juli 2019

10u29 20 Mechelen Marc Van den Wijngaert (63) opende in oktober vorig jaar Bistro Restaurant Fien in de Dorpstraat in Leest. De voormalig directeur bij koekjesfabriek Bofin Biscuits in Peulis beleeft er zijn eerste zomer in zijn volledig eigen horecazaak. Zijn grootste verrassing: de grote hoeveelheid mineraalwater die hij verkoopt. “De mensen durven niet meer drinken.”

Van den Wijngaert werkte jarenlang voor de koekjesfabriek van zijn vader Willy, de voormalige voorzitter van KV Mechelen die momenteel in Monaco woont. Daar kwam vijf jaar geleden een abrupt einde aan. “Mijn vader wilde een andere weg bewandelen, mijn dochter en schoonzoon werden mee geofferd . Waarom weet ik nog altijd niet”, vertelt hij.

Herbeginnen was niet eenvoudig. “Als zestiger was ik niet meer welkom op de arbeidsmarkt. Ze wilden wel mijn knowhow, maar liever jonge mensen dan een oudere. Ik had dus twee opties: naar de concurrentie gaan of voor mijzelf beginnen. Omdat ik een goede band had met het vroegere personeel, heb ik voor het laatste gekozen.”

Met een vennoot nam hij De Keizerin op de Grote Markt in Mechelen over, maar dat project was geen lang leven (drie jaar) beschoren omwille van een conflict met brouwerij Inbev. “Een misverstand dat is geëscaleerd. Langs beide zijden werden fouten gemaakt. Jammer dat het is misgelopen.”

Bistro Restaurant Fien is volledig zijn zaak. “Hier was vroeger het Hofke van Leest. Het pand stond al geruime tijd te huur en de eigenaar was fair. Dus…” Al onderschatte hij wel een beetje dat hij niet meer in het stadscentrum zit, maar wel in een dorp. “Stilaan vonden de klanten hun weg, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugde. We moeten onszelf natuurlijk dagelijks nog bewijzen.”

Controles

“Ik sta er ook versteld van hoeveel frisdranken wij verkopen. Sommige klanten durven door de aanhoudende controles geen alcohol meer drinken, al worden onze wijnen wel geapprecieerd.”

In Leest wil hij met zijn restaurant de gulden middenweg bewandelen tussen de andere gastronomische gelegenheden. “Bij ons kan je momenteel lekkere Jumbomosselen, lekkere côte à l’os, speciale paling in ’t groen en enkele andere hoogstandjes van Nico genieten. Op de kaart staan verder desserten van Roger Van Damme en ijscréme van Pascale Gauthier. Aan het concept wijzigde sinds de opening nagenoeg niets. Wel is er intussen een lunchformule. Er komt ook nog een knus terras.”

Koekjes

Hoewel de koekjes een afgesloten hoofdstuk zijn, denkt Van den Wijngaert er nog met plezier aan terug. “Ik ben er destijds in geslaagd om de Samsonkoek te creëren. Dat is een hoogvlieger geworden. De concurrenten van Aldi wilden de koekjes ook, maar dat ging niet wegens de exclusiviteit van Aldi. Bourlon en Verhulst hebben ingegrepen en zijn toen met Plop gekomen. En later volgde dan K3.”

Bistro Fien moet lukken, te meer daar de zaak is genoemd naar zijn dochter Jessica. De mama van twee bengels overleed drie jaar geleden na een ongelukkige val van de trap. “Dat wens ik echt niemand toe. Ik had en heb het daar nog zeer moeilijk mee, maar de dokters hebben mij goed geholpen. Ik noemde haar altijd bij haar troetelnaam Fieneke. Bistro Restaurant Fien is een eerbetoon aan haar.”