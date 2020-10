De Contwaar gaat opnieuw open: “Niet alleen holebi’s, maar iedereen moet zich hier thuisvoelen” Wannes Vansina

09 oktober 2020

17u31 0 Mechelen Café De Contwaar op de Wollemarkt in Mechelen heropent volgende week donderdag de deuren. Danny Huygelen (48) stak de bruine kroeg in een nieuw kleedje en wil er een thuis van maken voor de holebigemeenschap, maar niet exclusief. Omwille van corona zal hij elke dag geopend zijn.

Huygelen had al jaren een oogje op De Contwaar, vroeger café Rembert Dodoens. Hij doorzwom al menig horecawatertje – hij baatte onder meer Den Beffer en De Postiljon uit – hier hoopt hij een mooi einde te kunnen breien aan zijn carrière.

Ten gevolge van corona begint dat in moeilijke omstandigheden. “Het huurcontract werd getekend in februari. Sindsdien werd het pand verbouwd. De toog werd ingekort, sommige muren weggehaald. Op die manier kan er meer volk binnen”, vertelt Huygelen, die de steun krijgt van zijn partner - Lowie Ghisquière (19).

Klanten moeten zich in De Contwaar thuis voelen. “99 procent van de inrichting komt uit onze privé. Ik nodig de mensen dus bij mij thuis uit.”

Iedereen is welkom. Daarnaast wil De Contwaar ook een ontmoetingsplek zijn voor de holebigemeenschap. “Momenteel heb je enkel het vrijzinnigenhuis waar op geregelde tijdstippen activiteiten zijn.”

Aanvankelijk was het de bedoeling om vijf dagen in de week open te zijn, maar dat worden er ten gevolge van corona zeven. “Ik zou open zijn tot in de late uurtjes, maar ten gevolge van de coronamaatregelen is dat niet mogelijk. Hier kan ook maar twintig man binnen. Ik hoop maar dat corona rap weg is.”