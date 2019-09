De Bel trekt op cruise: leerlingen over loopbrug naar school Wannes Vansina

02 september 2019

10u10 0

De 184 leerlingen van basisschool De Bel in Muizen zijn vandaag op cruise vertrokken. Via een loopplank betraden de passagiers hun ‘schip’. Aan boord werden ze verwelkomd door de matrozen en de nieuwe kapitein Iris Rits. Op 30 juni zijn ze terug van wat een leerrijke bootreis moet worden. “Met het team zochten we naar een ludieke manier om het schooljaar te starten. Zo kwamen we uit bij het thema ‘De Bel vaart uit’”, vertelt de directeur. De komst van voormalig leerkracht van De Baan is niet de enige nieuwigheid. De groeiende school beschikt voor het eerst over een turnleerkracht en er wordt met de stad gewerkt aan de inrichting van een schoolstraat.