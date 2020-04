Dat zal hem leren: snelheidsduivel wordt twee keer geflitst én krijgt extra pv voor niet-essentiële verplaatsing Tim Van Der Zeypen

03 april 2020

13u50 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft een extreme hardrijder maar liefst twee keer geflitst. Eerst in een zone dertig en even daarna in een zone zeventig.

“Hij reed respectievelijk 67 en 49 kilometer per uur te snel”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De chauffeur werd uiteindelijk aan de kant gezet. Toen bleek dat de man achter het stuur ook nog in overtreding was met de huidige coronamaatregelen. “Zo maakte de man een niet-essentiële verplaatsing”, gaat Van de Sande verder. “De wagen was voorzien met een proefrittenplaat.” De politie maakte verschillende proces-verbalen op. Binnenkort zal de chauffeur zich mogen verantwoorden op de politierechtbank. Voor de twee verkeersovertredingen alleen al riskeert hij een rijverbod en een bijkomende boete die kan oplopen tot 3.000 euro.