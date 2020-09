Dansevent voor Mechelse senioren start terug op: “Sociaal contact is cruciaal” Antoon Verbeeck

26 september 2020

14u23 0 Mechelen Balcazar, het maandelijks dansevent voor senioren in het Cultuurcentrum van Mechelen, vindt op 1 oktober opnieuw plaats. De voorbije zes maanden was het evenement afgelast om het risico op de verspreiding van corona te beperken.

“De dansnamiddagen werden enorm gemist”, weet schepen van senioren Björn Siffer (VLD-Groen-m+). “Erger nog, vele van de trouwe Balcazar-bezoekers zitten al maanden binnen omdat er door corona minder activiteiten voor senioren zijn. Ze dreigen geïsoleerd te raken. Daar willen we iets aan doen. Ontmoeting en sociaal contact zijn cruciaal voor het welbevinden van onze oudere stadsgenoten. De dansvloer blijft op 1 oktober gesloten, maar er zal zeker niet stilgezeten worden. Het evenement zal in alle veiligheid verlopen. Met de eigen bubbel aan een tafel en met een maximum van 70 personen in het Cultuurcentrum.” De eerste Balcazar ‘aan tafel’ vindt plaats tussen 14 en 17 uur. Als de omstandigheden het toelaten komt er een vervolg op 5 november en 3 december 2020. Deelnemers betalen 6 euro, koffie en taart inbegrepen. Reserveren is verplicht via radio@opsinjoor.be of 0499/75 72 03.