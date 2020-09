Dan toch regeling voor overgang van roze naar nieuwe blauwe zak Wannes Vansina

06 september 2020

14u31 0

Er komt dan toch een overgangsregeling voor de roze zak van afvalintercommunale IVAREM. Begin volgend jaar maakt deze plaats voor ‘De Nieuwe Blauwe Zak’, waar naast PMD ook plastic verpakkingen in mogen. Aanvankelijk werd geen overgangsperiode gecommuniceerd, maar die komt er nu toch. Losse roze zakken zullen nog kunnen worden gebruikt gedurende een beperkte periode – hoe lang is nog in onderhandeling met Fost Plus - voor het aanbieden van de uitgebreide PMD. Volle rollen roze zakken zullen kunnen worden ingeruild voor PMD-zakken in het gemeentehuis, op de recyclageparken en bij winkels die daaraan willen meewerken.