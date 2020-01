Damiaanactie levert 3.325 euro op Wannes Vansina

26 januari 2020

15u49 2 Mechelen De Damiaanactie in Muizen heeft zondag 3.325 euro opgeleverd. De omhaling in de kerk leverde 315 euro op, de verkoop van stiftjes 260. Het merendeel kwam dus uit vrije giften van gulle Muizenaars.

“De opbrengst ligt in de lijn van de voorgaande jaren. Het is een goed resultaat, te meer daar we dit keer een aantal straten niet hebben kunnen doen omdat een paar mensen van de Chiro examens hadden”, zegt Walter Schroons. Muizen is al jaren een van de koplopers van Vlaanderen wat betreft het opgehaalde bedrag per inwoner.