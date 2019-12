Dak en toren Sint-Martinuskerk krijgen opknapbeurt Wannes Vansina

19 december 2019

13u47 0 Mechelen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft een restauratiesubsidie van 168.290 euro toegekend voor Sint-Martinus, de parochiekerk van Hombeek.

Het geld is bestemd voor werken aan het dak en de toren. Om deze te kunnen uitvoeren, heeft de stad Mechelen in 2017 het bouwheerschap overgenomen van de kerkfabriek, die eigenaar is van het gebouw.

Met de subsidie zal de stad de daken met natuurleien vernieuwen, de gevels van de toren en de schermgevels restaureren, de luchtbogen aan de zuidzijde herstellen en de elektriciteit op de zolder vernieuwen. De totale kostprijs wordt geraamd op 537.240 euro.

Hoewel de zandstenen toren teruggaat tot de dertiende eeuw, is de kerk in hoofdzaak herbouwd tussen 1855-1857. De kerk is niet beschermd als monument, maar wel opgenomen op de vastgestelde lijst van het bouwkundig erfgoed.