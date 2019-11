Dag van de Wetenschap zorgt voor stormloop op Technopolis Wannes Vansina

17u31 0 Mechelen Nu zondag kan je naar aanleiding van de Dag van de Wetenschap voor slechts 1 euro Technopolis in Mechelen bezoeken, maar dan moet je wel heel snel zijn. De online tickets waren immers in een mum van tijd uitverkocht.

De interesse bleek groot, ook omdat er bovenop het bestaande programma tal van extra activiteiten op het programma staan. “Voor Technopolis is het eigenlijk élke dag van het jaar Dag van de Wetenschap. Toch trekken we zondag alle registers open om bezoekers ervan te overtuigen dat wetenschap overal is en deel uitmaakt van ons dagelijkse leven. Niet door dat met zoveel woorden uit te leggen, maar door hen een leuke en fascinerende ervaring aan te bieden”, zegt CEO Stephane Berghmans. Bezoekers kunnen zondag nog tickets aan 1 euro aankopen, maar Technopolis raadt aan om heel snel te zijn. “Van zodra de maximum capaciteit bereikt is, kunnen geen extra bezoekers meer ontvangen worden.”