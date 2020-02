Curieus viert Herman De Coninck-dag Wannes Vansina

21 februari 2020

10u59 0

Het is de Mechelaars wellicht niet ontgaan: de stad ontwaakte vrijdag met overal gedichten van Herman de Coninck. Curieus Mechelen hing deze op een vijftiental plaatsen op om de geboortedag van de bekende dichter – 21 februari 1944 – te vieren. “Herman de Coninck verdient het om elk jaar in de kijker te worden gezet, als schrijver en als Mechelaar. Voor ons is 21 februari in Mechelen vanaf heden Herman de Coninck-dag”, zegt Edwin Korver, één van de initiatiefnemers. De stad heeft weliswaar een Herman de Coninck-route en zijn gedichten zijn hier en daar te vinden, maar voor Curieus mag het wat meer zijn. “Vanuit Curieus gaan wij er alvast een traditie van maken om zijn werk elk jaar op een andere manier onder de aandacht te brengen.”