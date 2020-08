Cultuurhuizen kleuren rood voor ‘Red Alert’: “De ravage in onze sector is ongezien” Wannes Vansina

28 augustus 2020

22u45 0 Mechelen De Mechelse cultuurhuizen kleurden vrijdagavond rood in het kader van Red Alert, een noodsignaal van de sector naar de beleidsmakers. “De ravage die de aanhoudende wurggreep op onze sector teweegbrengt, is ongezien.”

De gevels van ARSENAAL/LAZARUS, Cultuurcentrum Mechelen, DE MAAN, H30, Het Predikheren en kunstencentrum nona lichtten vrijdagavond rood op. De sector bloedt. Het voorbije halfjaar zijn honderden concerten en voorstellingen afgelast. Dankzij structurele middelen kunnen ze overleven, maar het blijft een serieuze aderlating, niet in het minst voor alle artiesten die niet vast verbonden zijn.

“We begrijpen hoe moeilijk het voor politici en experten-virologen is om passende maatregelen te nemen die het virus de kop kunnen indrukken. Veiligheid is immers essentieel, daarover zijn we het allen eens. Maar de ravage die de aanhoudende wurggreep op onze sector teweegbrengt, is ongezien”, zegt Manu Devriendt, zakelijk leider van ARSENAAL/LAZARUS.

Net zoals hun collega’s in de rest van Vlaanderen en Brussel vragen de Mechelse cultuurhuizen meer duidelijkheid op lange termijn, proportionaliteit én structurele steun.

Bart Vanvoorden, artistiek leider van kunstencentrum nona, vult aan: “Vorige week hadden we gehoopt op een versoepeling die zou leiden tot een zaalcapaciteit van minstens 60 procent. Quod non. Nochtans is die hoop en wens terecht. Weinig andere sectoren hebben immers zo’n professioneel uitgewerkt veiligheidsprotocol.”

Het enige positieve: de cultuurhuizen gaan vanaf volgende maand wel weer open. “Helaas is de capaciteit ontzettend beperkt. We hopen dat daar snel verandering in komt en dat het beleid met structurele oplossingen op lange termijn komt.”