Cultuurcentrum stelt ticketverkoop paar maanden uit: “Wachten op richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad” Wannes Vansina

28 mei 2020

09u37 0 Mechelen Cultuurcentrum Mechelen stelt de voorstelling van de nieuwe seizoensbrochure en bijgevolg ook de ticketverkoop met een paar maanden uit. Dat om rekening te kunnen houden met de meest recente coronamaatregelen.

De start van de ticketverkoop voor het volgende seizoen zou in normale omstandigheden van start zijn gegaan op 7 juni, maar dat gaat dus niet door. De stad mikt op eind augustus/begin september voor de lancering, maar voor een exacte datum is het wachten op de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

“Het telkens moeten annuleren of uitstellen van voorstellingen heeft een grote impact op onze medewerkers, op onze cultuurpartners en alle mensen die een ticket hadden gekocht. We stellen de startdatum daarom eenmalig ver genoeg in de toekomst uit om ondertussen een aangepast cultuurseizoen te kunnen samenstellen”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer.

Ticketmatic

Wanneer de verkoop van start gaat, zal gewerkt worden met een nieuwe softwareleverancier. Ticketmatic zal voortaan de ticketverkoop voor zijn rekening nemen, ook voor andere stadsdiensten overigens.

Siffer hoopt dat met de nieuwe softwareleverancier problemen bij de seizoensstart uitblijven. “Het uitstellen van de seizoensstart is al een grote domper, een turbulente start willen we dan ook zeker vermijden. Ticketmatic heeft een grote staat van dienst bij zowel grote als kleine cultuurhuizen in binnen- en buitenland en geeft ons de garanties dat er bij de piek bij de start van de ticketverkoop niets kan mislopen”, aldus Siffer.

Nieuwe website

Het Cultuurcentrum heeft niet alleen een nieuwe ticketaanbieder, maar vanaf vanavond laat ook een nieuwe website. “Het oude systeem vertoonde meer en meer problemen, waardoor het voor de medewerkers van het Cultuurcentrum erg moeilijk was om de informatie over voorstellingen aan te passen of beeldmateriaal toe te voegen”, legt Siffer uit.

“Dé belangrijkste verbetering is misschien wel het nieuwe planningssysteem, dat gekoppeld is aan ons nieuwe ticketsysteem.” Op de nieuwe website zal de programmatie van het nieuwe seizoen al wél te zien zijn, maar nog niet te boeken. “Met de uitgestelde voorstellingen van dit seizoen hebben we op dit ogenblik 20 procent meer voorstellingen dan vorig seizoen, maar het valt nog te bekijken wat kan doorgaan en wat niet.