Cultuurcentrum stelt nieuwe seizoensbrochure voor: “20% ruimte voor participatieprojecten” Antoon Verbeeck

27 mei 2019

14u05 0 Mechelen De nieuwe seizoensbrochure van Cultuurcentrum Mechelen is klaar en telt een breed en divers programma. Opvallend: een vijfde van de programmadagen moet nog ingevuld worden dankzij participatieprojecten.

“Dialoog en participatie worden het komend seizoen nog belangrijker. We behouden daarom in het programma een witruimte van 20 procent. Dat wil zeggen dat we een vijfde van onze middelen, logistiek, techniek en programmadagen zullen vrijhouden voor een nog in te vullen programma. Ansjovis, onze programmatiecel voor en door jongeren, experimenteerde daar al mee. Er is nu nog meer ruimte voor dit soort burgerplatformen en -initiatieven”, aldus Björn Siffer (Vld-Groen-M+), schepen van Cultuur. “Zo bereiken we een breder scala aan doelgroepen en dringen we dieper door in onze stad.” De nieuwe seizoensbrochure valt deze week in de bus bij de zowat 1.000 ‘vrienden’ of abonnees van het Cultuurcentrum. Vanaf zondag 9 juni kunnen zij als eerste tickets kopen voor hun favoriete voorstelling. Woensdag 19 juni start de algemene ticketverkoop.