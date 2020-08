Cultuurcentrum start beperkte ticketverkoop op 30 augustus: “Er is eigenlijk bijna geen veiligere plaats dan een theaterzaal” Wannes Vansina

19 augustus 2020

10u46 0 Mechelen Cultuurcentrum Mechelen start met een paar maanden vertraging de ticketverkoop op. Vanaf 30 augustus zijn kaarten te koop voor voorstellingen tot en met december. Er zijn zeven keer minder plaatsen dan andere seizoenen. “Er is eigenlijk bijna geen veiligere plaats dan een theaterzaal.”

Sinds de beslissing van de gouverneur op 12 augustus kunnen culturele activiteiten en evenementen weer onder bepaalde voorwaarden. Voor het Cultuurcentrum, dat een draaiboek had klaarliggen, kwamen de provinciale versoepelingen geen moment te vroeg. “De diensten en ik hebben daar in een nota ook bij de gouverneur op aangedrongen”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer.

Hij is dan ook blij dat de ticketverkoop eindelijk van start kan gaan. “Voorlopig bieden we enkel voorstellingen tot en met december aan. Het ticketsysteem houdt rekening met een afstand van twee stoelen en een lege rij voor en achter elke bubbel. Er geldt een maximumaantal van 100 toeschouwers, handen dienen ontsmet te worden en het dragen van een mondneusmasker is verplicht.”

Fier

“Door alle maatregelen zijn er wel een pak minder tickets beschikbaar dan tijdens een normaal najaar, naar schatting slechts 14,8%”, gaat de schepen verder. “Dat komt onder meer door het beperkt aantal zitplaatsen, maar ook omdat er maar half zoveel voorstellingen doorgaan dan gepland. De grote onzekerheid weegt zwaar op de sector. Maar ik zie ook veel veerkracht. Ik ben fier dat we ondanks de omstandigheden zo’n mooi programma voor dit najaar hebben kunnen samenstellen.”

De ticketverkoop van het CCM start op zondag 30 augustus (vanaf 10 uur online en tussen 12.30 en 16 uur via de balie van UiT in Mechelen). Een gedrukte seizoensbrochure komt er dit jaar niet. De seizoensopening vindt plaats op 18 en 19 september, met op het programma circusgezelschap Collectif Malunès, het Koor voor mensen die noodgedwongen niet mogen zingen en de voorstelling van het Mechelse Belpop Bonanza-boek ‘Van Louis Neefs tot Ikraaan’.

Rendabel

Het programma zelf bestaat uit een mix van theater, comedy, familievoorstellingen en muziek. Onder meer Peter De Graef, Jan De Smet, Kapitein Winokio, Kamal Kharmach, Michael Van Peel, Yevgueni, Meskerem Mees, Casco Phil en Astrid Stockman komen langs. Het volledige programma is terug te vinden op de webpagina van Cultuurcentrum Mechelen.

Artiesten treden veelal op in kleinere bezettingen of brengen twee keer op een dag een kortere show. “Een cultuuraanbod is niet gemaakt om rendabel te zijn; het is een investering die de gemeenschap doet, net als in gezondheidszorg. Maar grote uitkoopsommen waren niet mogelijk. Die behouden we voor na corona voor”, aldus de Cultuurschepen.

Professionele cultuurhuizen

Niet alleen het Cultuurcentrum pikt de draad weer op. Ook professionele kunstenorganisaties en amateurgezelschappen doen dat. “Zij mogen onder bepaalde voorwaarden weer bijeenkomen om te repeteren en ook optreden voor een publiek, maar dan wel enkel binnen de infrastructuur van een van onze professionele cultuurhuizen”, legt Siffer uit. Alle informatie omtrent de organisatie (of het bijwonen) van vrijetijdsactiviteiten en -evenementen in Mechelen is gebundeld op deze webpagina.