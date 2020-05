Cultuurcentrum opent kerk voor studerende studenten: “Fancy!” Wannes Vansina

25 mei 2020

14u01 2 Mechelen Aangezien de werking van het Cultuurcentrum platligt, stelt het Mechels stadsbestuur sinds vandaag maandag de Minderbroederskerk ter beschikking als stille studieruimte. Een dertigtal studenten maakte daar meteen gebruik van.

De bibliotheek in het Predikeren biedt anders plaats aan zeventig studenten, maar het gebouw is omwille van corona nog gesloten voor publiek. Vandaar dat het stadsbestuur besliste de vroegere kerk – die anders onder meer als concertlocatie dienst doet – ter beschikking te stellen.

Op de eerste dag waren meteen 31 van de 40 plaatsen bezet. “Ik denk dat de locatie nu nog een beetje geheim is, maar dat de vraag snel zal toenemen. Ik hoop dat ze dit nog kunnen uitbreiden”, zegt Margo Bienstman, masterstudente burgerlijk ingenieur-architect in Leuven. Dat blijkt zo te zijn: er blijkt nog ruimte voor tien bijkomende plaatsen.

Gewone dag

“Dit voelt nog eens als een gewone dag. Dat is lang geleden”, vervolgt ze. “Het decor is fancy. Heel sympathiek van de stad om dit ter beschikking te stellen.” Ook Margot Van Baelen (20) uit Muizen, studente psychologie aan de VUB, is blij met de kerk. “Thuis ben ik snel afgeleid, samen studeren vind ik motiverender. Dit is echt goed gedaan. We zitten allemaal voldoende ver van elkaar aan een eigen bureau. Ik kom zeker nog terug.”

Ook voor haar was het een welkome onderbreking van de sleur. “Ik merk van mijzelf dat het studeren wat moelijker gaat omdat elke dag er hetzelfde uitziet. Niet alleen onze lessen, ook de examens zullen trouwens online verlopen. Maar we maken er het beste van”, besluit ze.