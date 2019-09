Cultuurcentrum opent in een klap drie tentoonstellingen Wannes Vansina

23 september 2019

14u11 0

Cultuurcentrum Mechelen heeft afgelopen weekend in een klap drie tentoonstellingen geopend in de ruimte voor actuele kunst, De Garage. Goele De Bruyn stelt met haar expo ‘Soft Fire’ installaties en sculpturale werken voor. Met het conceptuele werk onderzoekt ze het contrast tussen huishoudelijke activiteiten en gewelddadige thema’s. Daan Gielis stelt dan weer ‘You won’t get what you want’ voor, een reeks mixed media sculpturen met de worsteling tussen tegenstrijdige gevoelens en ervaringen als onderwerp. De derde expo is ‘FLOTSAM’ van fotografe Debby Huysmans. Zij liet zich inspireren door het artificiële grottencomplex in het Boekenbergpark in Deurne. De tentoonstellingen lopen tot 17 november en zijn van donderdag tot zondag te bezoeken.