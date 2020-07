CUBZZ opent pop-up in Onze-Lieve-Vrouwestraat: “Ik wil in de harten van de Mechelaars kruipen” Wannes Vansina

01 juli 2020

12u05 0 Mechelen CUBZZ-bezieler Wouter Cauwenbergh opent morgen donderdag een pop-up in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen. Verkopen is niet zijn eerste doel, wel werken aan naambekendheid voor zijn nobele project. “Ik wil de Mechelaars overtuigen dat ze de wereld kunnen veranderen.”

De Mechelaar richtte CUBZZ in 2015 op. Hij verkoopt A-producten in onder meer supermarkten en koffie aan kantoren. De winst gaat naar bestaande goede doelen ten voordele van kinderen, zoals SOS Kinderdorpen en het Netwerk tegen Armoede. Op zijn eentje zamelde hij vorig jaar 100.000 euro in voor Rode Neuzen Dag.

Nagenoeg al zijn werktijd ging naar CUBZZ, nog twee dagen werkte hij als freelancer om den brode. En toen kwam corona. “Door de crisis ben ik helaas mijn job kwijtgeraakt en aangezien veel bedrijven vaste medewerkers nog in technische werkloosheid hebben zitten, is het moeilijk iets nieuws te vinden.”

Mest

Dat betekent dat hij nu meer tijd heeft voor zijn kindje CUBZZ. Cauwenbergh besliste in samenwerking met de vzw Mest een pop-up te openen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, waar tot voor enkele dagen nog MIST Teas zat. Dat verhuisde naar een ander pand iets verderop in de straat.

Wouter verkoopt er koffie, chocolade, truffels, chocomelk, thee, marsepein en brood en ook zijn nieuwste product: shampoo- en zeepbars. “Ik wil het concept drie maanden uittesten. Ik ga zelf in de winkel staan zodat er geen loonkost is. De opbrengst van wat ik verkoop, gaat voor een groot deel naar een goed doel, de rest hou ik opzij om te herinvesteren in CUBZZ.”

Flagship store

Nochtans is verkoop niet zijn eerste doelstelling. Bedoeling is vooral het concept van CUBZZ bekender te maken. “Ik wil in de harten van de Mechelaars kruipen. Dit is een flagship store. Bezoekers moeten wanneer ze buitengaan weten wat we doen, weten dat ze met hun aankoopgedrag de wereld kunnen veranderen.”

“Daarnaast wil ik de partners die gratis helpen in de picture zetten, zodat ook zij een positieve keuze worden.” Op termijn droomt hij van een aantal conceptstores in verschillende steden. “Daar is interesse voor.”

Horeca

Omdat zijn assortiment vrij beperkt is en hij niet de middelen heeft om heel snel te groeien, wil hij onderzoeken of hij in zijn winkeltje bonnen kan verkopen voor de Mechelse horeca, waarvan 10% naar zijn goede doelen gaat.

Daarnaast gaat hij op zoek naar producenten van wie hij producten mag verkopen – zelf eerst aankopen kan hij niet - om meer dynamiek te krijgen in zijn assortiment.

Meer info op cubzz.be.