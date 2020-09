Crowdfunding moet dure operatie Max terugbetalen: “Zonder had ik hem moeten inslapen” Wannes Vansina

14 september 2020

15u17 2 Mechelen Tanja Stoffels (43) uit Mechelen is met een crowdfunding gestart om een dure operatie van haar oogappel Max te bekostigen. Haar “kindje” werd zaterdag in de dierenkliniek opgenomen omwille van een nekhernia. Wheels 4 Animals uit Berlare schiet voor, het baasje wil de vzw zo snel mogelijk terugbetalen.

De 10-jarige bordercollie woont sinds een jaar of vier bij Tanja. Het dier werd indertijd afgestaan omdat hij een ‘onhandelbare uitbreker’ was en het bleek een prima match. “Hij heeft drie baasjes voor mij gehad, maar die wisten er geen weg mee. Je moet zo’n dier natuurlijk niet opsluiten in een hok van twee vierkante meter.”

Het klikte. “Het kan onnozel klinken, maar ik beschouw al mijn dieren als mijn kindjes, maar Max neemt een extra speciale plek in. Het is een schat van een hond.”

Door merg en been

Met die schat gaat het niet goed. De borcercollie kreeg al even pijnmedicatie, maar zaterdag ging het plots echt mis. “Hij kon zijn linkervoorpoot niet meer gebruiken en ook zijn achterhand was niet in orde. Hij schreeuwde van pijn. Het ging door merg en been.”

De dierenarts verwees meteen door naar de dierenkliniek in Herentals. Sindsdien verblijft Max daar. De diagnose: een nekhernia. Vandaag maandag ging hij onder het mes. Als alles goed gaat, mag de reu over een paar dagen, na het afbouwen van de morfine, weer naar huis.

Factuur

De factuur van de operatie van zeker 4.000 euro kan Tanja niet betalen. “Wheels 4 Animals, waar ik Max haalde, neemt de rekening voor haar rekening. Indien niet dan had ik Max moeten laten inslapen. Ik ben heel dankbaar en wil die rekening zo snel mogelijk terugbetalen.”

Voor het dierenasiel was het een logische keuze. “Wij kunnen hen niet in de steek laten, eens Wheels4Animals familie, altijd familie!”, klinkt het.

Fotoshoot

Op aanraden van kennissen startte Tanja een GoFundMe-campagne. In ruil voor en afhankelijk van de grootte van je bijdrage, krijg je een kortere of uitgebreidere fotoshoot. “Fotograferen is een hobby. Ik maak vooral foto’s van honden, maar ook van andere dieren.”

Ook Wheels 4 Animals startte een inzameling voor Max.