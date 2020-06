Creatieve ondernemers schenken textiel tweede leven: “Het is slecht gesteld met de kledingwereld” Wannes Vansina

15 juni 2020

14u30 0 Mechelen Drie creatieve ondernemers uit de mode-industrie zijn in Mechelen gestart met CiLAB. In Huis Joossen aan het Kardinaal Mercierplein richtten ze een confectieatelier in om hergebruik van textiel te promoten.

Jan Merckx, Clinton James Topley (#icut2cre8) en Sibille Diederichs (Joseffa, live twice) willen meer bewustwording creëren over textiel. Hun uitgangspunten: minder textiel kopen, beter textiel maken, het aanmoedigen van herstellingen, 100% hergebruik en lokaal denken.

“Het is slecht gesteld met de textielwereld, en dan vooral de kledingwereld”, zegt Merckx. “De verkoop is enorm gestegen, de berg textielafval ook. Vroeger kon afval gemakkelijk worden doorgesluisd naar landen in Afrika of Azië, maar die markten sluiten zich. En misschien al goed: zo moeten we duurzame oplossingen vinden voor het probleem.”

Duurzame materialen

CiLAB streeft naar duurzame kledij en gewoontes. Als een kledingstuk niet langer meegaat, kan het eens afgedragen nog een nieuw leven krijgen. De drie zullen zelf tonen hoe dat kan. “We gaan daarvoor waarschijnlijk met initiatieven als de kringwinkel samenwerken.”

“Hierin is verkoop zeker niet onze eerste doelstelling . We willen komen tot een lerend netwerk. Dat mensen zelf betere materialen kopen en ze er ook mee aan de slag gaan voor zoveel mogelijk hergebruik.” CI lab vormt zo een van de schakels in de plannen van de stad en de OVAM: op en rond de Potterij-site een centrum maken voor circulaire economie, waar hergebruik centraal staat.

M-Fair

De drie willen niet alleen aandacht vragen voor kwaliteitsvolle stoffen en hergebruik. Ook het sociale aspect is belangrijk. Veel kledij wordt nog gemaakt in alarmerende arbeidsomstandigheden. “We willen mensen aan het denken zetten over hoe hun kledij wordt gemaakt”, besluit Merckx.

Op de M-Fair, een jaarlijkse beurs in oktober over eerlijke kledij, wil CiLAB de eerste resultaten presenteren.