COVID-19 zet aan tot originele teambuildings: IT-consultingbedrijf houdt ‘estafette challenge’ Wannes Vansina

15 juli 2020

17u21 0 Mechelen IT-consultingbedrijf Canguru in Mechelen organiseerde tijdens de Covid-19 lockdown een bijzondere teambuilding: een ‘estafette challenge’.

Vier stokken vertrokken in het hoofdkantoor naar evenveel medewerkers met de bedoeling dat deze om ter snelst zouden worden doorgegeven om uiteindelijk terug in Mechelen te belanden. Bij elke overhandiging moest een lokaal streekproduct cadeau worden gegeven.

“Normaal gezien organiseren we binnen Canguru elke maand een leuke activiteit, zoals een escape room, gaming night of afterwork drink, maar tijdens deze gezondheidscrisis was dit net iets moeilijker. We wilden vooral iets doen om de mensen terug wat dichter bij elkaar te laten komen”, legt managing partner Jeroen Poot uit.

De verwachting was dat de challenge een paar weken zou duren, maar het blauwe team slaagde erin om op amper 12 uur de stok alweer op kantoor te krijgen. Collega’s hadden hun nachtrust opgeofferd. “Ik weet dat de mentaliteit om beter te doen dan gevraagd, sterk aanwezig is in het bedrijf, maar dit overtrof toch onze stoutste verwachtingen”, lacht managing partner Geert De Winter.

In elke stok zat overigens ook een stuk van een geheime boodschap verborgen die woensdag kenbaar werd gemaakt op de Facebook- en Instagrampagina van Canguru.