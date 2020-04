Coronavirus treft Mechelse festivalzomer: Maanrock, Ottertrotter én Parkpop afgelast Wannes Vansina

15 april 2020

18u51 0 Mechelen Het coronavirus treft de Mechelse festivalzomer in het hart. Maanrock, Parkpop en Ottertrotter gaan komende zomer niet door. De vzw Mechelen Feest annuleert de Mechelse muziekfestivals als gevolg van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Volgens voorzitter van Mechelen Feest Kristof Calvo stond een topeditie van De Zomer is van Mechelen en Maanrock in de steigers. “Maar de volksgezondheid primeert. Voor onze vrijwilligers, de muzikanten en onze bezoekers is dit heel spijtig nieuws.”

“Dit doet pijn”

Vlaams minister-president Jan Jambon benadrukte woensdag dat voor 3 mei de definitie van massa-evenement verfijnd zal worden. Heel wat organisatoren nemen dan ook een afwachtende houding aan. Mechelen Feest schept wel meteen duidelijkheid: De Zomer is van Mechelen gaan niet door. Met eerder ook het faillissement van de Dijlefeesten vindt komende zomer dus geen enkel Mechels festival nog plaats.

“Op basis van de informatie waar we vandaag over beschikken, zouden al onze evenementen onder het verbod vallen”, verduidelijkt Calvo. “We worden daar niet vrolijk van. Dit doet pijn. Ik zie de eerste reacties van de vrijwilligers binnenlopen. Voor de Maanrockfamilie is dit heel spijtig.”

500 jaar Sint-Romboutstoren

Mechelen zou dit jaar ook 500 jaar Sint-Romboutstoren vieren, met de bouw van een spits. “Ook die dingen zijn we aan het herplannen. Voorlopig kan ik over de timing niet veel zeggen, maar zodra we kunnen pikken we de draad weer op. Het feestjaar van de toren liep sowieso een heel jaar.”

Of dit grote financiële gevolgen heeft voor de vzw, kon Calvo niet zeggen, maar hij onderstreept dat Maanrock en de rest van de festivalzomer op termijn niet in het gedrang komen. “De voorbije jaren hebben we hard gewerkt om de toekomst van het gratis stadsfestival veilig te stellen. Laat er dus geen twijfel over zijn: Maanrock is een vaste waarde en zal dat ook blijven.”

Dubbel zoveel goesting

Al zal het dus niet meer voor deze zomer zijn. “Nu is het cruciaal dat iedereen zich aan de voorschriften houdt. Hoe beter dat gebeurt, hoe sneller we terug bij elkaar kunnen komen. Als we het virus hebben overwonnen, pikken we de draad zo snel mogelijk weer op en zullen we met dubbel zoveel goesting genieten.”