Coronavirus slaat hard toe in woonzorgcentrum Milsenhof: “Dertig bewoners en acht personeelsleden testen positief” Tim Van der Zeypen

15 augustus 2020

09u30 0 Mechelen In woonzorgcentrum Milsenhof in het centrum van Mechelen is een corona-uitbraak vastgesteld. Bij het afnemen van 156 coronatesten, hebben 38 personen positief getest. Het gaat om dertiger bewoners én acht personeelsleden.

“Eén van de bewoners ligt in het ziekenhuis, de anderen zijn naar een aparte zorgafdeling verhuisd”, meldt directeur Danny Coremans. Nu de uitbraak van het coronavirus werd vastgesteld, werkt het Mechelse woonzorgcentrum nauw samen met de lokale en regionale autoriteiten alsook met de artsen en omliggende ziekenhuizen. Sinds gisteren is er in het woonzorgcentrum ook geen bezoek meer welkom.

“Op die manier hopen we om een verdere besmettingen van andere bewoners en personeelsleden te voorkomen”, zegt Coremans nog. Het woonzorgcentrum telt 108 bewoners. De familie van de getroffen bewoners werd inmiddels in kennis gebracht. Net zoals het personeel. Ook de stad Mechelen liet inmiddels weten dat ze na de melding inmiddels contact opnamen met de directie van het Milsenhof.

“Samen met onze crisiscel en het contactopsporingsteam volgen we de situatie in onze stad nauwgezet op”, vult burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) aan. “De situatie in het rusthuis wordt nu op de voet opgevolgd en samen met onze regionale zorgpartners staan we klaar om daar waar nodig ondersteuning te bieden.” De directie liet ook nog weten dat het van drie bewoners de testresultaten nog niet weet.