Coronavirus ook opgevolgd in Belgische gevangenissen: “Verhoogde waakzaamheid en informatienota” Tim Van Der Zeypen

03 maart 2020

11u15 0 Mechelen Ook in de Belgische gevangenissen is er verhoogde waakzaamheid door het coronavirus. De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen verspreidde onlangs een informatienota naar alle gevangenissen. “Daarin staan onder meer instructies over wat er moet gebeuren als een gedetineerde of een cipier mogelijke symptomen vertoont”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver.

Elke dag komen er nu ook in België patiënten bij die besmet raakten met het COVID-19 virus. De overheid schakelde inmiddels over naar een volgende fase. Die van het ‘containment’ of indamming. En die gaat gepaard met een verhoogde waakzaamheid in openbare gebouwen. Ook in de Belgische gevangenissen.

“We zitten hier in een omgeving met heel veel mensen en op een kleine oppervlakte”, verduidelijkt woordvoerster Van de Vijver. “Daarom werd er onlangs een informatienota verspreid naar de directies van de Belgische gevangenissen, waarin richtlijnen staan zoals die via de medische diensten werden meegegeven.”

Isolement

Wanneer een gedetineerde of een cipier de mogelijke symptomen van het virus vertoont, kunnen zij meteen in isolatie worden gezet. “Daar zal dan een staal worden afgenomen en worden opgestuurd voor analyse. Na die resultaten zal er worden bekeken wat de volgende stappen zijn”, aldus Van de Vijver.

“Ook wanneer een gedetineerde of cipier niet besmet blijkt te zijn, zal hij of zij ondanks het positieve resultaat dagelijks worden opgevolgd.” Het gevangeniswezen benadrukt wel dat er momenteel geen reden is tot paniek.

Zo wordt iedere gedetineerde bij aankomst in de gevangenis gecontroleerd en onderzocht door een dokter. “Niet enkel omwille van het coronavirus, dit is één van de standaardprocedures”, besluit Van de Vijver.