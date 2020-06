Exclusief voor abonnees Coronavirus inspireert etalagiste tot opening KikT: “Ik verkoop enkel planten mét pot” Wannes Vansina

04 juni 2020

19u02 1 Mechelen De Onze-Lieve-Vrouwestraat is alweer een opvallende plantenzaak rijker: KikT. Lyne Aeyels (41) ruilde de modewereld in voor een pop-up store met eigen bloempotcreaties en nodigde prompt enkele andere creatieve ondernemers uit.

Lyne was vijftien jaar etalagiste in de mode en dat is te zien aan haar werk. In KikT verkoopt ze uitsluitend ‘plantencreaties’: planten mét tweedehands bloempot, al dan niet met gerecupereerde en gepimpte staanders en zelfgemaakte opgangsystemen.

Ze komt uit een moeilijke periode met burn-out en ontslag en startte daarop als zelfstandige etalagiste. “Het leek te lukken, en toen kwam corona. Al mijn opdrachten werden geschrapt. Daar stond ik dan als beginnende zelfstandige met nul inkomsten.”

“Vierde kindje”

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen