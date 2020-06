Coronaspuwer (20) vraagt de vrijspraak: “Hij heeft nooit de intentie gehad om een aanslag op agenten te plegen”

Mechelen

Een twintigjarige Mechelaar is maandagmiddag de vrijspraak komen vragen nadat hij begin april bewust naar twee politie-inspecteurs had gespuwd en gehoest . Volgens het parket dreigde hij hiermee zo met een aanslag op de agenten. De verdediging betwist dat: “Nadien is hij nooit getest op Covid-19. Dus was zijn speeksel dan wel gevaarlijk?”