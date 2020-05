Coronaspuwer (19) krijgt enkelband van raadkamer, maar parket gaat in beroep Tim Van Der Zeypen

19 mei 2020

16u40 0 Mechelen Een negentienjarige jongeman die begin april naar de politie spuwde, blijft een maand langer in de cel. Dinsdag verscheen hij voor de raadkamer. Die plaatste hem onder elektronisch toezicht, maar het parket ging in beroep tegen die beslissing.

De tiener werd op 1 april aan de kant gezet door de politie ter hoogte van de Leuvensesteenweg in Mechelen, omdat hij de coronamaatregelen overtrad. Wanneer de politie hem wilde verbaliseren, begon hij zich agressief op te stellen. Dit leidde uiteindelijk tot een spuw in de richting van de politie-inspecteurs. Wanneer hij werd geboeid zou hij volgens de verbalisanten ook nog opzettelijk hebben gehoest in de richting van de agenten.

Maand langer in de cel

Na zijn aanhouding door de onderzoeksrechter, werd die aanhouding enkele dagen later al verlengd door de raadkamer. Daar betwistte hij naar eigen zeggen niet dat hij had gespuwd, maar nuanceerde hij de feiten wel. Zijn raadsman Bart Vanmarcke ging in beroep, maar ook de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen bevestigde de aanhouding. Dinsdag moest hij opnieuw voor de raadkamer verschijnen.

De verdediging vroeg de vrijlating voor de tiener onder voorwaarden zodat hij thuis zijn proces kan afwachten. De raadkamer ging hierop in en plaatste hem onder elektronisch toezicht. Maar het parket ging in beroep, en dus blijft de jongeman voorlopig nog een maand langer in de cel.

Vorige week maandag verscheen een andere coronaspuwer al voor de rechter. Het parket eiste tegen hem een celstraf van 15 maanden.