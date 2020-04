Coronaspuwer (19) gaat in beroep

tegen verlenging van aanhouding Tim Van Der Zeypen

14 april 2020

17u50 0 Mechelen De negentienjarige jongeman De negentienjarige jongeman die begin deze maand in de richting van de politie spuwde en hoestte na een arrestatie op de Leuvensesteenweg in Mechelen gaat in beroep tegen zijn aanhouding. Dat bevestigde zijn raadsman Bart Vanmarcke.

Vorige week dinsdag verscheen de negentienjarige jongeman nog voor de raadkamer. Die handhaafde zijn aanhouding en verlengde ze met één maand. De tiener is niet akkoord met deze beslissing en gaat nu in beroep. Hijzelf betwistte niet te hebben gespuwd, maar nuanceerde dit wel. Zo spuwde hij naar eigen zeggen enkel op de binnenzijde van het portier van de politiecombi.

“Hij is erg onder de indruk van wat er is gebeurd”, zei zijn advocaat Bart Vanmarcke eerder al. “Inmiddels beseft hij dat het misplaatst was en zal hij zich naar de toekomst toe zeker schikken naar de opgelegde maatregelen van de overheid in de strijd tegen corona.” Binnenkort zal de zaak voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen worden behandeld.