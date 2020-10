Coronapandemie “onthoofdt” Amazing Haydn: Nog maar een concert Wannes Vansina

08 oktober 2020

16u57 0 Mechelen Het Mechelse klassieke muziekfestival Amazing Haydn zou dit najaar een eerbetoon brengen aan Ludwig van Beethoven, maar dat valt grotendeels in het water. Slechts een concert blijft overeind, nu zondag in de Sint-Janskerk.

Amazing Haydn zou onder de noemer ‘Fascination Beethoven 2020’ naast een openingshappening en een geanimeerde voordracht vier internationale concerten organiseren. De helft daarvan werd in juni geschrapt: er zouden nog slechts twee concerten plaatsvinden, deze met Weense ensembles en zonder blaasinstrumenten.

“Daarmee hoopten we dit zo goed als volledig onthoofde Beethovenjaar het Mechelse publiek toch nog enige muzikale vreugde te brengen, maar helaas. Intussen kleurde de Oostenrijkse hoofdstad bloedrood, wat ertoe leidde dat het Razumovsky Quartett Wien afzegde”, zegt Alfons Deleus.

Blijft dus maar een concert over, van het Weense TrioVanBeethoven in de Sint-Janskerk. Het is uitverkocht.