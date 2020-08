Coronapandemie levert nieuw festival op: Predikheerlijke Zomer brengt vijf weekends lang optredens Wannes Vansina

21 augustus 2020

10u33 0 Mechelen Mechelen sluit de grote vakantie dan toch af met een festival: Predikheerlijke Zomer. Het nieuwe, kleinschalige initiatief op de binnenkoer van Het Predikheren kan na de eerdere afgelasting dan toch plaatsvinden. Op het programma optredens van onder meer Stef Kamil Carlens en Astrid Stockman, maar ook theater en film komen aan bod.

Mechelen sluit de zomer doorgaans af met Maanrock, maar dat gaat evident niet door. Mechelen Feest, Cultuurcentrum Mechelen, Het Predikheren en de Jazzzolder slaan wel de handen in elkaar voor een kleinschalig alternatief. Het resultaat van de samenwerking start op vrijdag 28 augustus en loopt tot en met 27 september.

“Onmisbaar”

Eerder werd dat initiatief nog afgelast, maar na de gewijzigde coronamaatregelen door Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx kunnen toch opnieuw kleinschalige evenementen plaatsvinden. Verschillende activiteiten uit het alternatieve zomerprogramma worden hervat, zo ook het festival Predikheerlijke Zomer.

“We hebben het zomeraanbod al regelmatig moeten bijsturen. Veiligheid en gezondheid zijn immers cruciaal, maar cultuur en feest is ook onmisbaar. We pikken de draad dus terug op”, zegt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest.

Vijf weekends

Het festival vindt plaats gedurende vijf opeenvolgende weekends, startend met het openingsweekend op zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Op het nog onvolledige programma onder meer optredens, film, literatuur, workshops en voorstellingen voor jong en oud.

Tijdens het openingsweekend op 29 en 30 augustus zullen onder meer Noémie Wolfs en Faces on TV, later komen onder meer dichteres Maud Vanhauwaert en muzikant Tom Kestens langs. Ook Filmhuis Mechelen, Mechelen Kinderstad en De Maan worden betrokken.

Hartverwarmend

“Het is hartverwarmend om te zien hoe snel alle culturele partners de handen in elkaar slaan om tot een mooi, uitgebreid programma te komen. Elke organisatie grijpt de kans om de evenementensector terug leven in te blazen”, aldus Calvo.

Het festival werkt voor bepaalde onderdelen met betalende tickets. Daarvan zal er per ticket 2,5 euro gestort worden aan het Mechels solidariteitsfonds voor cultuur. Alle veiligheidsmaatregelen worden strikt nageleefd. Het aantal tickets is bijgevolg beperkt.

Zware dobber

“Deze zomer was een zware dobber voor de culturele sector. We zijn dan ook blij dat we met deze evenementen onze lokale Mechelse partners en artiesten alsnog een podium kunnen bieden. De setting is er weliswaar één met minder publiek, maar daardoor ook intiemer en extra gezellig”, belooft Calvo.

Hij hoopt overigens dat de Predikheerlijke zomer geen eendagsvlieg wordt. “Het idee is dit jaar ontstaan, maar ik hoop dat het kan uitgroeien tot een blijver.”

Alle informatie over het programma en de ticketverkoop is te vinden via www.dezomerisvanmechelen.be.