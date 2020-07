Coronamaatregelen nekken cocaïnedealer: 18 maanden cel Tim Van Der Zeypen

16 juli 2020

14u15 0 Mechelen Een 21-jarige Mechelaar is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden met uitstel. De twintiger werd schuldig bevonden aan het verhandelen van cocaïne.

Jordan B. werd op 12 april tegengehouden door de politie van Mechelen-Willebroek nadat hij enkele coronamaatregelen had overtreden. Hij maakte zich schuldig aan een niet-essentiële verplaatsing. Tijdens het controleren van het voertuig, trof de politie in totaal 49 kleine zakjes met wit poeder aan. Het bleek om cocaïne te gaan. Meteen bij zijn verhoor, gaf de twintiger de feiten toe.

“Maar ik doe het nog maar een week”, verklaarde hij toen. “Ik deed het omdat ik door een eerdere veroordeling in de financiële problemen ben gesukkeld.”

Eerder dit jaar werd de man nog veroordeeld tot een celstraf van vier jaar met probatie-uitstel. Die verklaring begreep de Mechelse rechter niet: “Waarom ga je niet gewoon werken om de fouten die je hebt gemaakt recht te zetten?”

De 21-jarige B. vroeg de rechter om een tweede kans en stelde een werkstraf voor. De rechter ging hier na beraad niet op in. Hij kreeg een effectieve celstraf van 18 maanden alsook een geldboete van 8.000 euro opgelegd. Of beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.