Coronamaatregelen in de Mechelse regio: van sluiting openbare instellingen tot afgelaste voorstellingen

12 maart 2020

16u07 30 Mechelen In heel de regio worden maatregelen genomen in een poging om de coronacrisis te bezweren. Heel wat gemeenten sluiten tot en met eind deze maand hun instellingen, cultuurhuizen schrappen hun voorstellingen en organisatoren groot en klein annuleren hun evenementen.

De stad Mechelen zegt de adviezen van de experten en de hogere overheid te volgen en sluit tal van diensten, van de bibliotheek over museum Hof van Busleyden, het Cultuurcentrum, De Loods, de Sint-Romboutstoren en de stedelijke sporthallen tot Lamot. Het zwembad blijft gesloten, net zoals Nekkerpool (van de provincie) overigens.

Blijven wel open: het Huis van de Mechelaar, het Sociaal Huis, het Schepenhuis, parken en tuinen en het politiecommissariaat. De huisvuilophaling blijft gegarandeerd en de zaterdagmarkt vindt plaats.

De stad verbiedt zoals eerder evenementen die binnen plaatsvinden met meer dan duizend personen. “We raden andere evenementen af.” Wel annuleert ze alle eigen evenementen. De carnavalstoet gaat zondag niet uit. Voor meer info: www.mechelen.be/coronavirus.

Kunstencentrum nona en De Maan wachtten de beslissing niet af en beslisten eerder zelf al tot einde maart alle voorstellingen te schrappen. “We zijn ervan overtuigd dat ons publiek begrip zal opbrengen voor onze keuze. Burgerzin primeert in deze uitzonderlijke situatie”, aldus nona.

Beide cultuurhuizen zullen hun ticketkopers persoonlijk contacteren en hopen de voorstellingen te kunnen verplaatsen naar latere datum.

Ook alle voorstellingen van ‘June Foster’, de musical die momenteel speelt in TheAtrium, worden uitgesteld. “We kunnen de veiligheid van ons publiek, met 800 kinderen en ouderen per voorstelling, niet voldoende garanderen”, meldt The Singing Factory.

Ook KV Mechelen neemt het zekere voor het onzeker en schrapt het groot scherm in het stadion. “Gezien de Pro League ook de wedstrijden in open lucht zonder publiek laat spelen, is het logisch dat we ons evenement binnen, waar honderden supporters samenkomen, annuleren”, aldus Gert Van Dyck van het Malinwa Supportersorgaan.

Lier sluit openbare instellingen

Om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) beslist dat enkele stedelijke instellingen van vrijdag 13 tot en met dinsdag 31 maart worden gesloten. Boogaerts besloot niet te wachten op eventuele orders van hogerhand, maar wou reeds anticiperen.

Concreet gaan volgende zaken dicht: bibliotheek de Fé, CC De Mol, CC Vredeberg, CC Colibrant, LOC Den Bril, alle stedelijke sporthallen, de turnzaal in Koningshooikt, alle wijk- en buurthuizen, jeugdhuis De Moeve, het Stadsmuseum, het stadsarchief, het Zimmercomplex en het Kattekot. Alle evenementen van de stad en derden op deze locaties worden geannuleerd. Daarnaast zal de Duivenmarkt deze maand niet meer mogen plaats vinden. Ook zwembad De Waterperels sluit tot eind deze maand de deuren.

Het stadsbestuur vraagt verder aan organisatoren van andere evenementen om op een zeer zorgvuldige manier af te wegen of ze hun activiteit al dan niet laten doorgaan. Onder andere de organisatie van het Haïtiaans buffet ten voordele van de vzw Ayiti Cheri liet al weten het op zaterdag in Koningshooikt geplande eetfestijn af te blazen.

Duffel schrapt gemeentelijke evenementen in maart

Alle evenementen van lokaal bestuur Duffel die plaatsvinden in de loop van maart worden afgelast. Concreet heeft dit betrekking op onder meer de lenteschoonmaak, jeugdboekenmaand en kleutersportdagen. “We vragen organisaties en verenigingen uitdrukkelijk om alle niet-noodzakelijke activiteiten niet te laten doorgaan. We begrijpen dat dit niet vanzelfsprekend is en een inspanning vraagt van iedereen. Het is echter door solidair te zijn met de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, dat we de verdere verspreiding van het virus kunnen vertragen”, aldus burgemeester Sofie Joosen (N-VA). Bij de Duffelse scholen vinden enkel nog interne activiteiten plaats. De scholen zullen de door hen genomen maatregelen zelf communiceren met de ouders. In De Kunstfabriek wordt er nog steeds les gegeven. Alle interne en externe activiteiten daar worden afgelast. Tot en met zondag 19 april 2020 geldt een bezoekverbod in woonzorgcentrum Sint-Elisabeth.

Geen feestjes in Katelijnse Rio Club

Het coronavirus is ook een streep door de rekening van de Rio Club in Sint-Katelijne-Waver. De komende feestjes die op de agenda staan worden geschrapt. Het gaat om Oldskool (14 maart), Rio Reunion (21 maart), Motown & More (28 maart) en de Funafterwork Party (1 april). “Ook al behoort ons doelpubliek niet meteen tot de risicogroep van het virus, het zou onverantwoord zijn om het risico van besmetting met het coronavirus te onderschatten. Samen met burgemeester Kristof Sels en de organisatoren van Oldskool en Motown & More hebben we dan ook beslist om de komende RIO-events te cancelen”, aldus uitbater van Rio Club Willy Jacobs.

Twee leerlingen SUI getroffen door coronavirus

In Onze-Lieve-Vrouw-Waver en omstreken doet het gerucht de ronde dat secundaire school Sint-Ursula-Instituut zwaar is getroffen door het coronavirus. 15 tot 20 leerlingen van de school zouden in quarantaine zitten of besmet zijn, maar de school zelf spreekt dit tegen. “Momenteel zijn er twee leerlingen met het coronavirus. Wel zijn er heel wat leerlingen die minder naar school gaan en liever thuisblijven, waardoor er geruchten zijn ontstaan”, aldus Ann Vanhaeren, woordvoerder van de secundaire school.