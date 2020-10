Coronabons vallen samen met lancering digitale Mechelenbon Wannes Vansina

01 oktober 2020

13u43 0 Mechelen Deze week krijgen alle 37.484 Mechelse gezinnen drie Mechelenbons in de bus: een ter waarde van 10 euro en twee ter waarde van 5 euro. De leuke post valt samen met de lancering van de digitale winkelbon.

De speciale Mechelenbonnen worden verdeeld in het kader van het postcorona-actieplan en blijven zes maanden geldig. Elke bon kan gebruikt worden vanaf zaterdag 3 oktober bij een minimum besteding van het dubbele van zijn waarde. “Het stadsbestuur wil met dit initiatief de lokale ondernemingen ondersteunen en de inwoners bedanken voor hun inspanningen om de verspreiding van het virus af te remmen”, zegt Economieschepen Greet Geypen.

De stad investeert 749.680 euro. Inwoners die de bon zelf niet gebruiken, maar wensen te schenken aan minderbedeelde Mechelaars, kunnen de cadeaubonnen deponeren in een bus aan de balie van het Sociaal Huis of in een bus aan de balie van het Huis van de Mechelaar. Met de post terugsturen naar het Sociaal Huis is ook een optie.

Digitale Mechelenbon

Samen met de verzending van de coronabonnen, start ook de lancering van de digitale Mechelenbon. “Een Mechelenbon aankopen kan vanaf nu ook eenvoudig, veilig en gemakkelijk via de computer”, zegt Marina De Bie, schepen van Slimme Stad. Wie online een Mechelenbon koopt, krijgt die via mail toegestuurd. Je kan hem zelf afdrukken en cadeau geven of rechtstreeks doormailen.

Voor de consument zal er in eerste instantie nog niet veel veranderen. Het is een fysieke bon die digitaal zal kunnen aangekocht worden. Nieuw is wel dat je de Mechelenbon in meerdere keren kan opgebruiken. Enkel het besteedde bedrag gaat van de waarde van de bon af.

De lijst met alle deelnemende zaken waar je deze bons kan gebruiken vind je op www.shoppeninmechelen.be/mechelenbon.