Coronabesmetting zorgt voor onrust in vluchtelingencentrum: “Help ons!” Wannes Vansina

10 april 2020

21u06 0 Mechelen In het opvangcentrum aan de Zwartzustersvest in Mechelen is onrust ontstaan nadat een asielzoeker besmet zou zijn geraakt met het coronavirus. “Help ons!”, luidt de noodkreet van een van de bewoners.

Ibrahim Albatta, die journalist en filmmaker was in zijn thuisland, schreef een vernietigend artikel over het opvangcentrum, ons doorgespeeld door beweging.net. In ‘A dictator at Mechelen refugees center’ haalt hij snoeihard uit naar de centrumleiding.

Hij haalt verschillende zaken aan, maar “de grootste ramp” is volgens de asielzoeker de aanpak van de coronacrisis. Volgens Albatta vertoonde een van de bewoners symptomen, maar kon hij gewoon tussen de 300 bewoners en medewerkers blijven leven.

“Bij een uiteindelijke diagnose werd de man wel verplicht in zijn kamer te blijven, maar zijn drie kamergenoten leven nog gewoon tussen ons. Ik vrees dat er dag na dag nieuwe besmettingen zullen opduiken”, aldus Albatta. Volgens de man zijn de bewoners boos en bang, maar vinden ze nergens gehoor.

“Duidelijke richtlijnen”

Het Rode Kruis zegt bij monde van woordvoerder Ine Tassignon van de overheid niet over een aantal besmettingen te mogen communiceren en antwoordt bijgevolg in algemene bewoordingen.

Volgens haar zijn er duidelijke richtlijnen voor de opvangcentra en moet iemand die symptomen vertoont onmiddellijk in quarantaine. “We hebben onze centra zo georganiseerd, of zijn daar nog mee bezig, zodat delen volledig kunnen worden afgesloten van de rest voor het geval ergens een uitbraak zou komen.”

Ze wijst ook op een aantal voorzorgsmaatregelen. Zo zijn vrijwilligers niet meer welkom en eten bewoners in shiften met grotere afstanden tussen hen in. “We proberen het virus buiten te houden.”

Meer middelen

Beweging.net vroeg de overheid eerder om meer middelen om de veiligheid van bewoners en werknemers van opvangcentra te kunnen respecteren.

