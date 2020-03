CORONA: Rechtbank in Mechelen neemt in afwachting van verdere beslissing preventieve maatregelen: “Onderling contact maar ook met derden zoveel mogelijk beperken” Tim Van Der Zeypen

13 maart 2020

12u30 10 Mechelen Ook de Mechelse rechtbank neemt inmiddels enkele preventieve maatregelen om de coronacrisis te bezweren. De zittingen gaan voorlopig nog door maar de griffie sloot wel deels zijn deuren.

Hoven en rechtbanken overleggen vandaag over mogelijke maatregelen maar in afwachting daarvan werden er in Mechelen al enkele preventieve stappen ondernomen. “Om het onderling contact of dat met derden zoveel mogelijk te beperken”, reageert Mechels afdelingsvoorzitter Theo Byl.

De zittingen blijven voorlopig gewoon doorgaan. Alleen worden zittingen in kleinere ruimten verplaatst naar grotere. Het gaat onder meer over de voorleidingen bij onderzoeksrechters, verschijningen voor de raadkamer en jeugdrechtbank. Zo werd de raadkamer vandaag al verplaatst naar de burgerlijke zittingszaal.

Mondmaskers

Ook zijn er op de rechtbank de nodige mondmaskers voor verdachten aanwezig. “Indien nodig”, klink het. “Er wordt ook aangeraden dat iedereen die thuis kan werken, dit ook gaat doen. Net zoals medewerkers met een zwakkere gezondheid.”

Verder werd ook de griffie van de rechtbank al gedeeltelijk gesloten. Momenteel is er nog maar één loket open. “Enkel dringende stukken kunnen fysiek worden neergelegd. Verder vragen we om zoveel mogelijk digitaal en elektronisch te werken”, aldus afdelingsvoorzitter Byl.

“Niet in gevaar”

De rechtbank in Mechelen wacht voor verdere maatregelen op het overleg en instructies van Hoven en Rechtbank alsook die van de provinciale voorzitter. De rechtbank blijft dus voorlopig open en de werking ervan komt voorlopig dus nog niet in gevaar.

“Al bestaat de kans wel dat het coronavirus een impact zal hebben op de werking van onze rechtbank", besluit Byl. “Onder meer ook door de verwachte afwezigen. Belangrijk om weten is dat we deze maatregelen hebben getroffen om het contact zo minimaal maar de dienstverlening zo maximaal mogelijk te houden.”