Controleur streng voor domiciliekamers Speecqvest: “Gezondheid en of/of veiligheid in het gedrang” Wannes Vansina

09 maart 2020

10u18 0 Mechelen De woningen in het gebouw hebben ernstige gebreken en vertonen tekortkomingen die de gezondheid en/of veiligheid van de bewoners in het gedrang brengen. Zo luidt de conclusie van de Vlaamse woningcontroleur na een onderzoek van domiciliekamers in de Speecqvest in Mechelen.

De controleur verwijst in zijn verslag naar insijpelend vocht, niet-luchtdichte verwarmingstoestellen en een vloeroppervlakte die niet voldoet aan de minimale normen. “De woningen komen bijgevolg in aanmerking voor een advies onbewoonbaarheid.” Het is nu aan de burgemeester om een beslissing te nemen. Hij nodigde de betrokkenen alvast uit om eventuele opmerkingen te formuleren.

Verklaart de burgemeester het gebouw met een kleine twintig kamerwoningen inderdaad onbewoonbaar, dan komen de huurders in aanmerking voor voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

Vrijstelling

Een reglement van de stad bepaalt dat eigenaars van domiciliekamers die deze omvormen tot studentenkamers, vrijgesteld worden van domicilietaks. Vlaams Belang zal de gemeenteraad voorstellen om deze vrijstelling niet toe te kennen voor eigenaars die veroordeeld zijn voor huisjesmelkerij of inbreuken op de huurwetgeving.

