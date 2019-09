Controleactie op trein en bus: 51 reizigers betrapt op zwartrijden, 25 met drugs Wannes Vansina

25 september 2019

08u49 37 Mechelen De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft dinsdag controles uitgevoerd op het openbaar vervoer in Mechelen. De agenten in uniform en in burger controleerden bijna 2.000 personen: 976 passagiers op 76 lijnbussen en om en bij de 1.000 treinreizigers.

De actie was gericht tegen algemene overlast, (rondtrekkende) daders en drugsfeiten. De drugshond duidde 74 personen aan, 25 bleken effectief in het bezit van verdovende middelen als cannabis, hasj en amfetamines. 51 reizigers bezondigden zich aan zwartrijden, vier bleken illegaal in het land. Een persoon werd betrapt op het bezit van een verboden wapen (een mes).